Lewandowski bojkottar Polska landslaget: ”Tappat förtroendet”

Robert Lewandowski har fått nog av förbundskapten Michał Probierz.

Med anledning av detta har han valt att inte spela för det polska landslaget – så länge han är tränare.

”Jag hoppas att jag får spela för de bästa fansen i världen igen”, skriver anfallaren på sin Instagram.

Han är Polens största och bästa spelare samt en given del i landslaget, men inte längre.



Under söndagen publicerar nämligen Barcelona-stjärnan ett inlägg på sin Instagram där han skriver följande:



”Med tanke på omständigheterna och det tappade förtroendet för tränaren har jag beslutat att sluta i landslaget så länge som han är tränare. Jag hoppas att jag får spela för de bästa fansen i världen igen”, skriver Lewandowski.



Förbundskaptenen i fråga heter Michał Probierz och har basat över landslaget sedan hösten 2023.



Under det nuvarande landslagsuppehållet saknas Lewandowski från det polska landslaget på grund av trötthet, skriver sport.pl.



En anledning bakom beslutet skulle kunna vara att 36-åringen fråntogs kaptensbindeln under söndagen. Det polska fotbollsförbundet meddelade att Piotr Zieliński kommer att bära armbindeln istället för Lewandowski. Detta ska även ha varit ett beslut som togs av Probierz, som informerade staben och laget om detta.



Robert Lewandowski står noterad för 158 landskamper för Polen i vilka han har gjort 85 mål.