Listan visar: Här är världens bästa klubblag

Liverpool är världens bästa lag. I alla fall om man får tro statistiktjänsten Optas “Power Rankings”.

Här går vi igenom listan över världens bästa klubblag – och söker svaret på frågan: hur står sig våra svenska lag?

Vilket är världens bästa lag? Diskussioner om vilket som egentligen är det bästa är ständigt förekommande inom fotbollen. Att jämföra lag i samma serie är relativt enkelt – det bästa laget vinner. Svårare blir det dock när man ska rangordna lag i olika ligor och seriesystem.

Statistiktjänsten Opta har sökt en lösning på problemet. Genom systemet “Team Power Rankings” jämförs och rangordnas tusentals lag över hela världen, och vi kan äntligen hitta ett någorlunda säkert, ja, i alla fall statistiskt, svar på frågan: vilket är världens bästa lag?

Optas Power Rankings är ett globalt system för att ranka fotbollslag. Statistiktjänsten delar ut ett vetyg till hela 13 500 klubblag världen över, med en betygsskala från noll till 100, där noll representerar världens sämst rankade lag och 100 det bästa laget i världen.

Systemet visar att Premier League-toppande Liverpool är det bästa laget i världen, med ett perfekt betyg på 100. Tätt därefter följer ligakonkurrenten och PL-tvåan Arsenal, tillsammans med Barcelona på 98,5.

Den italienska ligaledaren Inter skuggar topptrio, följt av Paris Saint-Germain, Real Madrid och Bayern München. Krislaget Manchester City, som har varit i fritt fall under stora delar av säsongen, rankas av Opta som världens åttonde bästa lag, medan den tyska uppstickaren Bayer Leverkusen landar in på en tiondeplats.

För att ge ytterligare kontext till det smått obskyra rankingsystemet hittar vi det första nordiska laget, FC Köpenhamn, på en 145:e plats i världen. Det första svenska laget är, föga förvånande, Malmö FF med en ranking som världens 184:e bästa lag. De regerande svenska mästarna skuggar franska Stade de Reims, och placerar sig strax före Far Rabat från Marocko. Två placeringar bakom MFF hittar vi IF Elfsborg (186), och på en 220:e plats tar sig Djurgården in på listan. Blåränderna slår lokalrivalen Hammarby med fem placeringar, och de grönvita hittar in på en 225:e plats på listan strax före den spanska andraligaklubben CD Mirandés och FC Köln i 2. Bundesliga.

Därefter är det ett hopp på över hundra placeringar innan vi hittar nästa svenska lag på Optas lista. Det är den allsvenska trean AIK som tar platsen som Sveriges fjärde bästa lag – och världens 334:a.