Liverpool vidare – Szoboszlai med drömmål och blunder

Liverpool slog Barnsley med 4–1 i FA-cupen.

Nu väntar Brighton i nästa omgång.

Foto: Bildbyrån

Liverpool drabbade samman med League One-laget Barnsley i FA-cupens tredje omgång. Det var hemmalaget som tog ledningen när Dominik Szoboszlai dunkade in bollen utanför straffområdet. Jeremie Frimpong utökade ett par minuter senare.

Szoboszlai bjöd inte bara på ett vackert mål. Ungraren stod för en riktigt bjudning när han misslyckades med en klackpassning i egen box. Bollen hamnade hos Barnsleys Adam Philips som enkelt petande in reduceringen.

Med drygt fem minuter kvar av matchen satte Florian Wirtz 3–1 med ett distansskott och i matchens sista spark målade Hugo Ekitike. Slutresultatet blev 4–1 till Liverpool som ställs mot Brighton i FA-cupens fjärde omgång.