Liverpoolförvärvet Jacquet skadad: ”Ganska allvarligt”

Liverpool-klara Jeremy Jacquet tvingades kliva av skadad när Rennes förlorade mot Lens.

Efter matchen lät tränaren Habib Beye bekymrad.

– Det är helt klart ganska allvarligt, säger tränaren enligt ESPN.

Foto: Bildbyrån

Jeremy Jacquet fick en tuff avslutning på lördagen. Han landade olyckligt i en situation och blev liggandes i gräset med stora smärtor. Kort därefter tvingades han lämna planen.

Efter matchen gav Rennes-tränaren Habib Beye en första lägesrapport och den var inte särskilt lugnande.

– För Jeremy handlar det om axeln, säger Beye enligt ESPN.

Den initiala bedömningen pekar på en mer allvarlig skada.

– Vi kommer att ha tid att undersöka det, men det är helt klart ganska allvarligt, säger tränaren.

Tidigare i veckan stod det klart att han lämnar Rennes efter säsongen för en flytt till Liverpool. Enligt transferexperten Fabrizio Romano har den 20-årige mittbacken skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till 2031, med option på ytterligare förlängning.

Hur skadan påverkar Jacquets närmaste framtid återstår nu att se.