Liverpoolförvärvet Jacquet skadad: ”Ganska allvarligt”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Liverpool-klara Jeremy Jacquet tvingades kliva av skadad när Rennes förlorade mot Lens.
Efter matchen lät tränaren Habib Beye bekymrad.
– Det är helt klart ganska allvarligt, säger tränaren enligt ESPN.
Jeremy Jacquet fick en tuff avslutning på lördagen. Han landade olyckligt i en situation och blev liggandes i gräset med stora smärtor. Kort därefter tvingades han lämna planen.
Efter matchen gav Rennes-tränaren Habib Beye en första lägesrapport och den var inte särskilt lugnande.
– För Jeremy handlar det om axeln, säger Beye enligt ESPN.
Den initiala bedömningen pekar på en mer allvarlig skada.
– Vi kommer att ha tid att undersöka det, men det är helt klart ganska allvarligt, säger tränaren.
Tidigare i veckan stod det klart att han lämnar Rennes efter säsongen för en flytt till Liverpool. Enligt transferexperten Fabrizio Romano har den 20-årige mittbacken skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till 2031, med option på ytterligare förlängning.
Hur skadan påverkar Jacquets närmaste framtid återstår nu att se.
Den här artikeln handlar om: