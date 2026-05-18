Lokalrival störde FC Bayerns firande

Bayern München firade under gårdagen sin 35:e Bundesligatitel.

Då passade fans till 1860 München på att spela sin stadsrival ett spratt.

Hela stuntet sändes live på FC Bayerns officiella Youtube-kanal.

Foto: Bildbyrån

Bayern München har prenumererat på Bundesligatitlar de senaste decennierna. Den här säsongen bärgade klubben hem sin 35 ligatitel och sin nionde på tio år.

Den tyska jätten har som tradition att fira sin ligatitlar tillsammans med supportarna på Marienplatz i centrala München. Den här gången fick Bayern-spelarna en överraskning.

Samtidigt som spelare och ledare befann sig på en balkong svävade en stor banderoll med Bayern Münchens klubbemblem ovanpå folkmassan som hade samlats. Det var dock inte klubbens namn som gick att utläsa.

Istället för ”FC Bayern München” stod det ”FC Bauern Hurensöhne”, vilket kan översättas till antingen ”FC bondjävlar” eller ”FC böndernas ho**ungar”. Även siffrorna ”1860” gick att urskilja vilket tyder på att det var fans till FC Bayerns lokalrival 1860 München som låg bakom banderollen.

Budskapet fångades på film och gick att se i samband med en livesändning av firandet på Bayern Münchens Youtube-kanal. Banderollen har i efterhand klippts bort från sändningen.

Enligt The Athletic såg Bayern-spelarna banderollen och efter en uppmaning från klubbens match-speaker Stephan Lehmann, som höll låda i samband med firandet, kunde den vikas ihop och beslagtas.

1860 München håller i dagsläget till i den tyska tredjedivisionen. Klubben har inte spelat i Bundesliga sedan säsongen 2003/04.