Max Dowman slår nytt rekord i Arsenal

Max Dowman, 16, startar för Arsenal i FA-cupen mot Mansfield.

Supertalangen blir därmed klubbens yngsta startspelare i turneringen.

Foto: Alamy

Max Dowman slog igenom under säsongen som en av Englands mest framstående talanger. Arsenal-mittfältaren har tidigare slagit rekordet för den yngst spelaren i klubben att starta i Premier League, som 15-åring i fjol. Han blev dessutom den yngsta spelaren någonsin i Champions League.

Inför Arsenals match mot Mansfield Town i FA-cupen fanns Dowman med i startelvan. Det inenbär att han kommer att slå ytterligare ett rekord då han blir den yngsta Arsenal-spelaren att starta i FA-cupen.

Värt att notera är att talangen Marli Salmon också startar i matchen. Salmon och Dowman är lika gamla men den sistnämnde född fyra månader senare.

Arsenal blir dessutom den första Premier League-klubben att ställa upp med två 16-åringar i en tävlingsmatch.

Startelvor:

Arsenal: Kepa – Mosquera, Salmon, Norgaard, Calafiori – Dowman, Havertz, Trossard – Madueke, Jesus, Martinelli

Mansfield: Roberts – Knoyle, Oshilaja, Blake-Tracy – Akins, Abbott, Reed, McLaughlin – Russell, Roberts; Oates