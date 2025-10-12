Prenumerera

Foto: Alamy

Mbappés hyllning av Ronaldo: ”Alltid varit min förebild”

Tor Sundberg
Kylian Mbappé är en av världens bästa fotbollsspelare.
Nu berättar den franska stjärnan var han har fått sin inspiration från.
– Cristiano Ronaldo har alltid varit min förebild, säger han till Movistar.

Kylian Mbappé har gjort mål i tio raka matcher för sitt klubb- och landslag och totalt 14 mål på de tio senaste matcherna.

Det senaste gjorde han i Frankrikes 3-0-seger mot Azerbajdzjan i fredags.

Nu berättar den franska superstjärnan om hur stor inspiration han har tagit från en annan stjärna – Cristiano Ronaldo.

– Cristiano Ronaldo har alltid varit min förebild och ett exempel för mig, säger Real Madrid-anfallaren till Movistar.

– Jag är tacksam över att kunna prata med honom. Han ger mig råd, hjälper mig… Han är nummer ett, fortsätter Mbappé.

”Han är referensen av Real Madrid”

– Han är referensen av Real Madrid. Människor drömmer och pratar fortfarande om Cristiano nu, avslutar Mbappé.

