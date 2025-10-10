Kylian Mbappé gör mål – för tionde matchen i rad

Han spräckte nollan för Frankrike mot Azerbajdzjan.

Det är dock inte den första matchen han har gjort mål i på sistone.

Faktum är att detta var den tionde matchen i rad Kylian Mbappé slagit till.

Foto: Bildbyrån

Under fredagskvällen ställdes Frankrike mot Azerbajdzjan i VM-kvalet.

Då såg den första halvleken ut att sluta mållös, fram till att Real Madrid-stjärnan skulle presentera sig.

Matchminuten var den 47:e när Mbappé hade bollen på offensiv och, med lite hjälp, tog sig förbi fyra spelare och rullade in bollen till 1-0 för Frankrike.

Målet innebar inte bara att fransmannen tog ledningen för sitt land – utan att han nu har gjort mål i tio raka matcher (för klubb- och landslag).

Matcherna det handlar om är: Mot Ukraina i VM-kvalet, mot Island i VM-kvalet, mot Real Sociedad i La Liga, Marseille i Champions League, mot Espanyol i La Liga, Levante i samma liga, i derbyt mot Atletico Madrid, i 5-0-segern mot Kairat Almaty i Champions League, mot Villarreal i La Liga och mot Azerbajdzjan i VM-kvalet.

På de tio matcherna har Kylian Mbappé kommit upp i 14 mål.