Hellbergs Middlesbrough utslaget ur FA-cupen efter tappad ledning

Kim Hellbergs Middlesbrough fick en perfekt start borta mot Fulham.

Men i den andra halvleken tappade de greppet och är utslaget ur FA-cupen.

Foto: Bildbyrån



Kim Hellbergs Middlesbrough ställdes mot Fulham på bortaplan i den tredje rundan av FA-cupen. I hemmalaget startade svenske Jonah Kusi-Asare.

Gästerna fick också en drömstart. Efter en halvtimme spelade Hayden Hackney in 1–0 efter ett väl genomfört anfall, vilket innebar att Middlesbrough gick till paus i ledning.

Men i den andra halvleken vände matchbilden. Harry Wilson kvitterade till 1–1 efter drygt en timmes spel, och i den 77:e minuten fullbordade Emile Smith Rowe Fulhams vändning till 2–1. Fulham ökade därefter på till 3–1 och säkrade avancemanget.

För Middlesbrough innebär förlusten att FA-cupäventyret är över.