Han har gått och blivit 32 år – men visar inga tendenser på att sakta ner.

Då talar vi om svenske Mikael Ishaks poängproduktion i den polska högstaligan.

Där har Lech Poznan-anfallaren gjort sex poäng – på lika många matcher.

Foto: Alamy

Han har spelat i Lech Poznan sedan sommaren 2020 – och vann den polska högstaligan i fjol.

Detta i en säsong där svenske Mikael Ishak, 32, stod för hela 21 fullträffar vilket tog honom till en andraplats i skytteligan och innebar att han blev klubbens mesta målskytt någonsin.

I år har sju omgångar av Ekstraklasa, vilket är namnet på högstaligan, hunnit passera – och Ishak har varit delaktig i sex av matcherna.

Inblandad i allt under gårdagens seger

Den senaste ägde rum under lördagen, då Lech Poznan gästade Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Från start i bortalaget spelade två svenskar, i form av Alex Douglas och Mikael Ishak. En av dessa skulle hålla nollan och den andra bli stor organisatör för viktorian.

I matchminut 45 skulle den svenske anfallaren bryta dödläget och göra matchens första mål. Två minuter senare höll han sig framme igen och gjorde matchens andra och sista mål.

Ishaks galna statistik under säsongsinledningen

Foto: Alamy

Det innebär att Mikael Ishak, på sex matcher, nu har gjort fem mål. I tillägg till detta har han bidragit med en målgivande passning vilket betyder att 32-åringen snittar en poäng per match. Lägger man till de fyra kvalmatcherna till Champions League samt uttåget i Europa League har lagkaptenen gjort hela elva mål och två assist – vilket är ett snitt på 1,18 poäng per match.

Med Ishaks dubbla mål under lördagen gick han upp på över 100 mål för Lech Poznan – som han har kontrakt med fram till sommaren 2027.

Lech Poznan befinner sig i nuläget på en sjätteplats i tabellen efter sju matcher.