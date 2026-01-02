Milan vann efter Leãos mål borta mot Cagliari

Milan vann på bortaplan mot Cagliari.

Slutresultatet blev 1–0 till Milan efter Leão mål.

Foto: Bildbyrån

Milan och Cagliari möttes i årets första Serie A match under fredagen. Matchen var händelsefattig men till slut kunde gästerna, Milan, ta med sig tre poäng hem.

I den andra halvleken kunde Rafael Leão ge Milan ledningen. Portugisen fick bollen i straffområdet och fick in den i mål trots att han halkade till i skottögonblicket.

1-0-segern innebär att Milan toppar Serie A-tabellen.