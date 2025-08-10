Mohamed Salah till attack mot Uefa: ”Berätta hur han dog”

Den palestinske fotbollsspelaren Suleiman Obeid är död, meddelar Uefa.

Då rasar Liverpool-stjärnan Mohamed Salah.

”Kan ni berätta hur han dog, var och varför?”, skriver han på X.

Video Liverpool firar sin 20:e ligatitel efter matchen mot Crystal Palace

Uefa har meddelat att den palestinske fotbollsspelaren Suleiman Obeid har avlidit, 40 år gammal. Spelaren, som även är känd som ”Palestinas Pelé” sköts till döds av israeliska styrkor när han stod i kö för att få humanitär hjälp, enligt Palestinas fotbollsförbund.

”Farväl till Suleiman Obeid, palestinas Pelé. En begåvning som gav hopp till otaliga barn, även i de mörkaste av stunder”, skriver Uefa i ett inlägg på X.

Det får Liverpool-stjärnan Mohamed Salah att rasa. I ett svar på Uefas inlägg skriver han: ”Kan ni berätta hur han dog, var och varför?”