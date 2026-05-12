Mourinhos märkliga hyllning: ”Inte Sveriges Roberto Carlos”

José Mourinho är nöjd med Samuel Dahl i Benfica.

Tränaren valde att hylla svensken på ett annorlunda sätt.

– Han är inte Sveriges Roberto Carlos men han är en bra spelare, säger tränaren enligt Record.

Samuel Dahl har varit en given spelare för Benfica den här säsongen. Den svenske vänsterbacken har spelat 32 av 33 möjliga matcher i ligan och står noterad för totalt 52 framträdanden hittills.

Samtidigt som Dahl har varit en kugge i den portugisiska storklubben har det inte blivit något spel i det svenska landslaget. Förbundskaptenen Graham Potter har i stället valt Mjällbys Elliot Stroud.

Benfica-tränaren José Mourinho fick frågan om Dahl borde vara en del av Blågults VM-trupp.

– Jag vet inte, det är inte upp till mig, det är upp till Potter. Han har förbättrat sig mycket, säger Mourinho enligt tidningen Record.

Tränaren är nöjd med svensken samtidigt som han håller den förre brassestjärnan Roberto Carlos högre.

– Han (Dahl) är inte Sveriges Roberto Carlos men han är en bra spelare, den typen av spelare alla tränare respekterar, men det är som sagt Potters beslut.

Samuel Dahl har gjort två landskamper för Sverige. Potter presenterar VM-truppen under tisdagen.