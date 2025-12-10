Mugharbel: ”Salah är välkommen till Saudi Pro Leagues”

Mohamed Salahs framtid i Liverpool ifrågasattes efter turbulenta dagar.

Saudi Pro Leagues vd Omar Mugharbel bekräftade att anfallaren är ett mål för flera klubbar i ligan.

Mohamed Salah har hamnat i stort i fokus efter flera uppmärksammade händelser i Liverpool.



Den egyptiske anfallaren lämnades utanför truppen när laget slog Inter med 1–0 i Champions League under tisdagen. Situationen följde efter helgens intervju på Elland Road, där Salah kritiserade klubben hårt.

I lördagens 3–3-match mot Leeds United satt han kvar på bänken hela matchen och anklagade efteråt Liverpool för att ha ”kastat honom under bussen”, samtidigt som han hävdade att relationen med tränaren Arne Slot var bruten. Uttalandet väckte stort uppseende och ökade spekulationerna om en övergång i januarifönstret.

Tidigare har Salah kopplats ihop med en flytt till Saudiarabien, och nu fick ryktena ny fart. Under World Football Summit i Riyadh bekräftade Saudi Pro Leagues vd Omar Mugharbel att spelaren var ett mål för flera klubbar i högstaligan.

– Mohamed Salah är välkommen i den saudiarabiska ligan, men det är klubbarna som ansvarar för att förhandla med spelare, sade Mugharbel till BBC.

– Självklart är Salah en av dem (transfermålen för klubbarna i ligan), fortsatte han.

Det var fortfarande oklart hur Liverpool ställde sig till en eventuell försäljning, men turbulensen kring anfallaren höll spekulationerna vid liv inför vinterfönstret.