AIK:s besked: Stoppar Yohanna från landslagsresa med Nigeria

Zadok Yohanna har kallats till Nigerias landslagssamling inför Unity Cup i London.

Nu meddelar AIK att den unga spelaren stoppas från att resa med.

Klubben hänvisar beslutet till både skadeläge och sportsliga prioriteringar.

AIK har beslutat att Zadok Yohanna inte kommer att delta i Nigerias landslagssamling i samband med Unity Cup, som arrangeras i London mellan den 26 och 30 maj. Klubben bekräftar att beslutet grundar sig på flera faktorer.

”AIK Fotboll är glada och stolta över att Zadok Yohanna har blivit uttagen till Nigerias landslag för Unity Cup, som spelas i London mellan den 26–30 maj 2026. Beslutet att inte låta honom resa till London grundar sig dels på att han befinner sig i rehabilitering, men även på sportsliga skäl, då Zadok är en viktig spelare för AIK Fotboll”, skriver AIK på sin hemsida.

Yohanna stod över AIK:s senaste match mot Västerås SK på grund av sin skada. En landslagsresa hade dessutom inneburit att han missat det allsvenska mötet med IK Sirius den 30 maj.



”Vi ser fram emot att i framtiden få se Zadok representera det nigerianska landslaget”, skriver klubben vidare.

Härnäst väntar ett derby för AIK, som ställs mot Hammarby på söndag i allsvenskan.