Nanasi nätade när Strasbourg vann stort i franska cupen

Sebastian Nanasi nätade när Strasbourg vann med 6–0 mot Avranches i franska cupen.

Därmed avancerade de till nästa omgång.

Sebastian Nanasi hoppade in i 61:a minuten i cupmatchen mot Avranches och behövde bara sex minuter för att göra mål, vilket var 5–0-målet för Strasbourg. Fullträffen var hans fjärde mål på 14 matcher den här säsongen.

Strasbourg kontrollerade matchen och vann till slut med 6–0, vilket innebär avancemang i Coupe de France.

Nanasis svenske landsman Karl-Johan Johnsson satt på bänken under hela matchen.