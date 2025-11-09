Nildén med självmål – Tottenham förlorade mot nykomlingarna

London City Lionesses gick upp i Womens Super Leauge inför denna säsong.

Under söndagen tog de emot Tottenham då vann hemmalaget med 4–2 efter Nildéns självmål.

Foto: Alamy

Det var en målrik match när London City Lionesses tog emot Tottenham. Citys Freya Godfrey gjorde matchens första mål redan efter 8 minuter. Dryga halvtimmen senare blir Tottenham tilldelade en straff som den tidigare Hammarby-spelaren Cathinka Tandberg satte iskallt i mål.

I den andra halvlek var Godfrey i farten igen, men denna gången med en assist till Nikita Paris som satte 2–1 till hemmalaget. Sedan kunde Tottenham kvittera igenom genom lagkaptenen Eveliina Summanen, men sen var oturen framme. Amanda Nildén gjorde självmål i den 81:a minuten och bara tre minuter senare kunde Godfrey sätta 4–2 till London City som tar tre viktiga poäng.