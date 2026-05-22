Officiellt: David Alaba lämnar Real Madrid

David Alabas tid i Real Madrid är över.

Klubben bekräftar att det inte blir någon kontraktsförlängning för den österrikiske försvararen.

David Alaba lämnar Real Madrid när hans kontrakt löper ut i sommar. Den spanska storklubben bekräftar nu att 33-åringen inte kommer att fortsätta i klubben efter fyra säsonger i den vita tröjan.

Den österrikiske mittbacken anslöt till Real Madrid 2021 efter att hans avtal med Bayern München gått ut.

Totalt blev det 131 matcher för Real Madrid, där Alaba var med och vann två ligatitlar samt två Champions League-troféer.

De senaste säsongerna har dock präglats av skadeproblem, vilket gjort det svårt för försvararen att återta en ordinarie plats i laget.