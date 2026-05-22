Uppgifter: Iniesta nära första tränarjobbet

Andrés Iniesta ser ut att vara klar för sitt första uppdrag som tränare.

Enligt Fabrizio Romano är spanjoren överens med Gulf United i Förenade Arabemiraten.

Andrés Iniesta är nära att ta steget in i tränaryrket. Enligt transferexperten Fabrizio Romano har den tidigare Barcelona– och Spanienstjärnan nått en överenskommelse med Gulf United i Dubai.

42-åringen väntas skriva på sitt kontrakt inom kort och därmed inleda sitt första tränaruppdrag efter spelarkarriären.

Iniesta avslutade karriären efter en sejour i Emirates Club, efter att tidigare ha spelat sex år i japanska Vissel Kobe och en lång, framgångsrik tid i Barcelona.