Uppgifter: Iniesta nära första tränarjobbet
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Andrés Iniesta ser ut att vara klar för sitt första uppdrag som tränare.
Enligt Fabrizio Romano är spanjoren överens med Gulf United i Förenade Arabemiraten.
Andrés Iniesta är nära att ta steget in i tränaryrket. Enligt transferexperten Fabrizio Romano har den tidigare Barcelona– och Spanienstjärnan nått en överenskommelse med Gulf United i Dubai.
42-åringen väntas skriva på sitt kontrakt inom kort och därmed inleda sitt första tränaruppdrag efter spelarkarriären.
Iniesta avslutade karriären efter en sejour i Emirates Club, efter att tidigare ha spelat sex år i japanska Vissel Kobe och en lång, framgångsrik tid i Barcelona.
Den här artikeln handlar om: