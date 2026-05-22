Officiellt: Felix Beijmo klar för FC Köpenhamn

Nu är det officiellt.

Felix Beijmo har skrivit på för FC Köpenham.

Foto: Bildbyrån

Tidigare i veckan meddelade AGF Århus som nyligen säkrade det danska ligaguldet att Felix Beijmo lämnar klubben när hans kontrakt löper ut i sommar. Den svenske försvararen lämnade därmed klubben som bosman efter en längre sejour i Danmark.



Sedan dess har det florerat rykten om att han är påväg till ligakonkurrenten FC Köpenhamn – och så blev också fallet.





Under fredagskvällen bekräftar klubben att Felix Beijmo är klar för FC Köpenhamn.



– Felix är en otroligt flexibel försvarare som kan lösa flera positioner i backlinjen på en solid nivå. Han har bra fart och en stark högerfot, vilket ger oss några spännande möjligheter att spela på – både defensivt och i vårt uppbyggnadsspel, säger FCK:s tränare Bo Svensson till klubbens hemsida och fortsätter:

– Han är en fysiskt pålitlig spelare som är tuff och beslutsam i sina dueller. Taktiskt är han extremt disciplinerad, och han lyckas binda ihop försvaret och fatta rätt beslut under press. Han vet vad som krävs för att vinna fotbollsmatcher.



Beijmo är själv nöjd med sin nya klubbadress.



– Jag är väldigt stolt och glad att det har blivit av så att jag kan komma till FC Köpenhamn. Även om det har varit en svår säsong är det fortfarande Skandinaviens största klubb, och nu är det vår uppgift att föra klubben tillbaka dit den hör hemma. Jag ska göra min del för att göra det, säger han.





Totalt noterades Beijmo för tio mål på 120 matcher i AGF-tröjan.



