Bekräftat: Middlesbrough till playoff-final – Southampton utesluts

Kim Hellbergs Middlesbrough får en ny chans till Premier League-spel.

Southampton stängs av från playoff-kvalet efter flera regelbrott, meddelar EFL.

Det blir en playoff-final för Kim Hellbergs Middlesbrough.

Under tisdagskvällen meddelade EFL att Southampton utesluts från Championship-slutspelet. Bakgrunden till beslutet är att Middlesbrough nyligen anklagade Southampton för att ha spionerat på och filmat en träning inför det första semifinalmötet.

Beslutet innebär att Middlesbrough, som egentligen slogs ut över två matcher mot Southampton, nu tilldelas platsen i playoff-finalen om uppflyttning till Premier League.

Middlesbrough ställs mot Hull City i playoff-finalen på Wembley den 23 maj – med en plats i Premier League i potten.



Samtidigt straffas Southampton ytterligare och kommer att inleda nästa säsong med fyra minuspoäng.