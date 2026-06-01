Sverige genrepar inför VM 2026.

I kväll, måndag, ställs ”Blågult” mot Norge i en träningslandskamp.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

Foto: Alamy

Med drygt två veckor kvar till Sveriges VM-premiär mot Tunisien den 15 juni har ”Blågult” begett sig västerut för att slipa på formen. För motståndet i VM-genrepet står den skandinaviska rivalen Norge, som även de laddar upp inför världsmästerskapet.

Norge – Sverige: När och var?

Arena: Ullevål Stadion, Oslo

Ullevål Stadion, Oslo Datum: 1 juni

1 juni Avsparkstid: 19:00

19:00 Streaming: Viaplay

Träningslandskampen spelas på den norska nationalarenan Ullevål i Oslo. Avsparkstiden är satt till klockan 19:00.

Var kan jag streama Norge – Sverige?

Om du vill se VM-genrepet mellan Norge och Sverige är det streamingplattformen Viaplay som gäller. Kanalen äger rättigheterna till VM-kvalet och sänder även båda Sveriges träningslandskamper inför världsmästerskapet, Norge i kväll och Grekland på torsdag. Själva VM är det däremot SVT och TV4 som äger rättigheterna till.

För dig som vill se matchen på linjär TV sänds den på kanalen Viaplay Sport. Du behöver vara betalande abonnent hos Viaplay för att se träningslandskampen.

Sändningen startar klockan 18:00, en timme innan avspark. Matchen kommenteras av duon Anders Bjuhr och Fredrik Ljungberg.

Norge – Sverige: Vad kan man förvänta sig?

Sveriges VM-kval slutade i katastrof och en jumboplats i tabellen. Tack vara Nations League-segern fick ”Blågult” chansen att kvala via playoff under den nya förbundskaptenen Graham Potter, som ersatt den sparkade Jon Dahl Tomasson. Där blev det en övertygande 3–1-seger mot Ukraina i semifinalen och en sen 3–2-vinst mot Polen i finalen. Därmed spelar Sverige i VM 2026 och deltar i ett världsmästerskap för första gången sedan 2018.

Den stora snackisen inför VM-genrepet har varit Potters trupputtagning, där Barcelonas Roony Bardghji, Celta Vigos Williot Swedberg och Hugo Larsson i Eintracht Frankfurt alla blev bortvalda till förmån för mindre namnstarka spelare.

Sedan dess har Emil Holm åkt på en skada och kommer att missa VM 2026. Högerbacken har ersatts av Herman Johansson och Sebastian Nanasi har kallats in som reserv.

Foto: Alamy

Norge leds sedan 2020 av den tidigare spelaren och norska tränarikonen Ståle Solbakken. I VM-kvalet blev det total succé när Norge vann sin grupp före giganten Italien, Israel, Estland och Moldavien. VM 2026 blir Norges första världsmästerskap sedan 1998.

I den norska VM-truppen återfinns världsstjärnor som Erling Braut Haaland från Manchester City och Martin Ødegaard från Arsenal.

Norge: Förväntad startelva & skador och avstängningar

Skador och avstängningar Norge Spelare Lämna tillbaka Markus Solbakken eye-injury Day to day Matias Dyngeland thigh-injury Mid July 2026

Norge förväntad startelva: Nyland – Pedersen, Ajer, Østigard, Bjørkan – Thorstvedt, Berge, Thorsby – Bobb, Haaland, Nusa.

Sverige: Förväntad startelva & skador och avstängningar

Skador och avstängningar Sverige Spelare Lämna tillbaka Dejan Kulusevski knee-injury Early August 2026 Emil Krafth knee-injury Early August 2026 Alex Douglas broken-rib Late June 2026 Carl Starfelt back-injury Mid June 2026 Gustav Lundgren achilles-tendon-injury Out for season Gabriel Gudmundsson hamstring-injury Early June 2026 Taha Abdi Ali thigh-injury A few weeks Elliot Stroud groin-injury About 1-2 weeks Emil Holm muscle-injury Late July 2026

Sverige förväntad startelva: Nordfeldt – Starfelt, Lagerbielke, Lindelöf – Johansson, Karlström, Ayari, Svensson – Nygren, Elanga – Isak.