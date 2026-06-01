Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

TV-guide: Så ser du Sveriges VM-genrep i kväll

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Sverige genrepar inför VM 2026.
I kväll, måndag, ställs ”Blågult” mot Norge i en träningslandskamp.
Här är allt du behöver veta inför matchen.

Stockholm, Sverige. 2 september 2025. Den svenske fotbollsspelaren Alexander Isak under tisdagens träning på Bosön i Stockholm inför de kommande VM-kvalmatcherna mot Slovenia och Kosovo. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Kod 10030. Källa: TT Nyhetsbyrån/Alamy Live News.
Foto: Alamy

Med drygt två veckor kvar till Sveriges VM-premiär mot Tunisien den 15 juni har ”Blågult” begett sig västerut för att slipa på formen. För motståndet i VM-genrepet står den skandinaviska rivalen Norge, som även de laddar upp inför världsmästerskapet.

Norge – Sverige: När och var?

  • Arena: Ullevål Stadion, Oslo
  • Datum: 1 juni
  • Avsparkstid: 19:00
  • Streaming: Viaplay

Träningslandskampen spelas på den norska nationalarenan Ullevål i Oslo. Avsparkstiden är satt till klockan 19:00.

Var kan jag streama Norge – Sverige?

Om du vill se VM-genrepet mellan Norge och Sverige är det streamingplattformen Viaplay som gäller. Kanalen äger rättigheterna till VM-kvalet och sänder även båda Sveriges träningslandskamper inför världsmästerskapet, Norge i kväll och Grekland på torsdag. Själva VM är det däremot SVT och TV4 som äger rättigheterna till.

För dig som vill se matchen på linjär TV sänds den på kanalen Viaplay Sport. Du behöver vara betalande abonnent hos Viaplay för att se träningslandskampen.

Sändningen startar klockan 18:00, en timme innan avspark. Matchen kommenteras av duon Anders Bjuhr och Fredrik Ljungberg.

  • Plattform: Viaplay
  • Sändningstid: 18:00

Norge – Sverige: Vad kan man förvänta sig?

Sveriges VM-kval slutade i katastrof och en jumboplats i tabellen. Tack vara Nations League-segern fick ”Blågult” chansen att kvala via playoff under den nya förbundskaptenen Graham Potter, som ersatt den sparkade Jon Dahl Tomasson. Där blev det en övertygande 3–1-seger mot Ukraina i semifinalen och en sen 3–2-vinst mot Polen i finalen. Därmed spelar Sverige i VM 2026 och deltar i ett världsmästerskap för första gången sedan 2018.

Den stora snackisen inför VM-genrepet har varit Potters trupputtagning, där Barcelonas Roony Bardghji, Celta Vigos Williot Swedberg och Hugo Larsson i Eintracht Frankfurt alla blev bortvalda till förmån för mindre namnstarka spelare.

Sedan dess har Emil Holm åkt på en skada och kommer att missa VM 2026. Högerbacken har ersatts av Herman Johansson och Sebastian Nanasi har kallats in som reserv.

Oslo, Norge. 31 maj 2026. Graham Potter, förbundskapten för Swedens herrlandslag, under en presskonferens på Ullevaal Stadion inför måndagens träningslandskamp mot Norway i Oslo. *** Bilden ingår i SPORTPAKETET. För övriga gäller BETALBILD. *** Foto: Björn Larsson Rosvall/TT/Kod 9200. Denna text är automatiskt översatt. Källa: TT Nyhetsbyrån/Alamy Live News.
Foto: Alamy

Norge leds sedan 2020 av den tidigare spelaren och norska tränarikonen Ståle Solbakken. I VM-kvalet blev det total succé när Norge vann sin grupp före giganten Italien, Israel, Estland och Moldavien. VM 2026 blir Norges första världsmästerskap sedan 1998.

I den norska VM-truppen återfinns världsstjärnor som Erling Braut Haaland från Manchester City och Martin Ødegaard från Arsenal.

Norge: Förväntad startelva & skador och avstängningar

Norge förväntad startelva: Nyland – Pedersen, Ajer, Østigard, Bjørkan – Thorstvedt, Berge, Thorsby – Bobb, Haaland, Nusa.

Sverige: Förväntad startelva & skador och avstängningar

Sverige förväntad startelva: Nordfeldt – Starfelt, Lagerbielke, Lindelöf – Johansson, Karlström, Ayari, Svensson – Nygren, Elanga – Isak.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt