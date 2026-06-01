Hela sex svenskar får åka med Iraks landslag till VM 2026.

Men Hammarbys Montader Madjed saknas i truppen.

Under måndagen den 1 juni ska samtliga 48 VM-nationer lämna in sina slutgiltiga trupper till mästerskapet. När Irak, som tillhör grupp I tillsammans med Frankrike, Norge och Senegal, presenterade sin VM-trupp stod det klart att hela sex svenskkopplade spelare får en plats till mästerskapet.

Det rör sig om Ahmed Qasem, Rebin Sulaka, Hussein Ali, Amir Al-Ammari, Aimar Sher och Kevin Yakob. Samtidigt får Hammarbys offensiva stjärna Montader Madjed, 21, inte en plats i truppen. Inte heller Peter Gwargis hittar in i förbundskaptenen Graham Arnolds trupp.

Irak premiärspelar mot Norge den 17 juni.

Iraks trupp:

Målvakter: Jalal Hassan, Fahd Talib, Ahmed Basil.

Försvarare: Hussein Ali, Manaf Younis, Zaid Tahseen, Rebin Sulaka, Akam Hashim, Mirkhas Dosky, Ahmed Yahya, Zaid Ismail, Mustafa Sadoun.

Mittfältare: Amir Al-Amari, Kevin Yakob, Zidane Iqbal, Aimar Sher, Frans Putros, Ibrahim Bayesh, Ahmed Qasem, Marco Faraj, Ali Jassim.

Anfallare: Youssef Al-Amin, Ali Al-Hamadi, Ali Youssef, Ayman Hussein, Mohannad Ali.