Uppgifter: Efter säkrade kontraktet – Robertson till Spurs

Tottenham blir kvar i Premier Leauge nästa säsong.

Det innebär att Andy Robertson är nära att skriva på med Spurs, det uppger flera källor.

Tidigare i år kom beskedet att Andy Robertson lämnar Liverpool och under gårdagen spelade han sin sista match för klubben.

Det har florerat en del rykten om att Andy Robertson ska vara högt upp på Tottenhams lista och att parterna ska vara muntligt överens men parterna inväntade att Spurs säkrade kontraktet innan de skrev på ett avtal.

Under söndagen säkrade Tottenham en plats i Premier Leauge nästa säsong och enligt Talksport-journalisten Ben Jacobs och transferjournalisten Nicolo Schira är en överenskommelse på plats.