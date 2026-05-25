Milan-supportrarnas uppmaning till Zlatan: ”Försvinn”

Det blåser kring AC Milan och dess sportsliga ledning.

En av dessa är Zlatan Ibrahimovic, som supportarna riktade ett stort missnöje mot inför gårdagens slutomgång.

”Furlani, försvinn härifrån – Zlatan, följ med honom”, uppmanade supportarna via en banderoll.

Det råder ingen munter stämning i och runt Milan just nu.

Gårdagens förlust mot Cagliari innebar inte bara att man missade Champions League nästa år, utan att man också förlorade fem av de sista åtta omgångarna av Serie A.

Efter matchen på San Siro under söndagen riktade också supportrarna till ”Il Rossoneri” ett stort missnöje gentemot klubbens sportsliga resultat och ledningen. En av personerna som fick utstå denna kritik var rådgivaren Zlatan Ibrahimovic, som tvingades eskorteras till parkeringen samtidigt som han mottog mängder av okvädingsord från supportrar – enligt La Gazzetta dello Sport.

Redan innan matchen gjorde också supportrarna sitt missnöje tydligt. Detta då man, under en marsch till arenan, höll upp två banderoller.

På den ena stod det: ”Furlani, försvinn härifrån”, som refererar till klubbens vd Giorgio Furlani.

”Ibra, Moncada och Scaroni – följ honom”, stod det på den andra.

Ibrahimovic är som sagt rådgivare till Milans ägargrupp RedBird medan Geoffrey Moncada är teknisk direktör i klubben och Paolo Scaroni president.