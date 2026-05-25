Bruno Fernandes slår nytt rekord – bäst genom tiderna

Bruno Fernandes gjorde sin 21:a assist för säsongen mot Brighton.

Därmed är portugisen bäst i Premier Leagues historia.

Bruno Fernandes blev nyligen utnämnd till säsongen spelare i Premier League. Nu har United-kaptenen även slagit rekord.

I samband med säsongsavslutningen mot Brighton gjorde portugisen årets 21:a assist och slog slog därmed rekordet för flest framspelningar under en och samma säsong.

Det tidigare rekordet delades mellan Thierry Henry och Kevin De Bruyne som båda mäktat med 20 assist säsongerna 2002/03 respektive 2019/20.

Bruno Fernandes har däremot en bra bit up till alla tiders rekord för totala assist i Premier League. Den utmärkelsen har Ryan Giggs som under alla sina år i Manchester United slog 162 assist.

Portugisens har sammanlagt gjort 72 assist i Premier League sedan han anslöt 2019.





