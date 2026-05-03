Officiellt: Watford och Still går skilda vägar

Han tog över klubben den 9 februari.

I dag, den 3 maj, har Ed Still och Watford gått skilda vägar.

Det meddelar Championship-klubben på sin officiella hemsida.

I början av februari valde Watford att anställa Ed Still som ny huvudtränare för klubben.

Knappt tre månader senare har man valt att gå skilda vägar med 35-åringen. Detta efter att ”The Hornets” slutat på en 16:e-plats i tabellen och förlorat sin sista match med 4-0 mot serievinnande Coventry.

Watford låter också meddela att även den assisterande tränaren Karim Belhocine lämnar klubben tillsammans med Still.

”Vi önskar dem allt det bästa under deras framtida äventyr”, skriver Championship-klubben.