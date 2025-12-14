Olssons succé fortsätter – poängräddare för Liverpool

Beata Olsson fortsätter att göra poäng i Liverpool.

Under söndagen stod hon för assist och mål mot West Ham.

Foto: Alamy

Beata Olsson har fått en stark start på sin tid i Liverpool. Svenskan hade inför söndagens match mot West Ham gjort sju mål på sex matcher.

Under söndagen fortsatte Olsson att göra poäng. Hon började med att spela fram till lagkamraten Mia Enderby som satte 1-1-målet.

Liverpool hamnade i underläge igen och såg ut att tappa poäng. Då klev Olsson fram och smällde in kvitteringen och matchen slutade 2–2.

Liverpool ligger sist i Women’s Super League.