Optimism i Milan – Maignan närmar sig kontrakt

Mike Maignans framtid i Milan har länge varit osäker, men nu pekar mycket på att en förlängning är på väg att ta form.

Enligt Football Italia går samtalen framåt i positiv anda.



Den franske landslagsmålvakten Mike Maignan, 30, har under året kopplats ihop med flera storklubbar – inte minst i Premier League – då hans kontrakt med Milan börjar närma sig sitt slut.

Men nu skiftar tongångarna. Football Italia uppger att optimismen växer kring Milans försök att förlänga avtalet med målvakten. Den nya, mer positiva atmosfären ska bland annat ha förstärkts efter att sportchefen Igli Tare nyligen uttalat sig om förhandlingarna och betonat att diskussionerna förs i god anda och att parterna delar ambitionen att nå en överenskommelse.

Uppgifterna gör gällande att Maignan inte kräver några extrema lönenivåer, något som tidigare rykten har handlat om. Avsaknaden av ”monsterlöner” uppges förenkla processen och undanröja potentiella hinder, vilket gör att klubben kan fortsätta förhandlingarna utan tidspress.