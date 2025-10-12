Otäck smäll i WSL: Mpome orörlig på plan

Brightons Maelys Mpome blev liggande orörlig efter en otäck huvudsmäll i WSL-matchen mot Arsenal.

Hon bars ut på bår med stödkrage och syrgasmask.

– Det ser allvarligt ut, rapporterade BBC:s Emma Smith under matchen.



Foto: Bildbyrån

Det blev dramatik i andra halvlek när Arsenal mötte Brighton i WSL. Maelys Mpome skulle täcka ett inlägg från vänsterkanten, men träffades av bollen i huvudet och föll medvetslös till marken.

Spelaren låg orörlig innan matchen avbröts i omkring tio minuter. Sedan bars hon ut på bår med stödkrage och syrgasmask av vårdpersonal på plats.

– Det ser allvarligt ut för Mpome, rapporterade BBC:s Emma Smith under matchen.

På X skriver Brighton:”Vi önskar dig en snabb återhämtning.”

Matchen slutade 1–0 till Arsenal efter ett självmål av Marisa Olislagers.