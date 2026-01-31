Otroliga målet i debuten för förre Öis-stjärnan

Isak Dahlqvist. Vilken succé direkt i debuten.

Det tog inte många ögonblick innan han slog till med ett mål av högsta klass.

Foto: Bildbyrån

Isak Dahlqvist gick i vinter från Örgryte till den österrikiska ligan.

Nu har Öis succé-man visat upp sig och som han har gjort det.

I går mål i andra minuten i hans första tävlingsmatch med Blau Weiss.

Det var en aktion och ett tekniskt nummer av hög internationell klass när han slog till på volley och skickade upp bollen i krysset.

Nu slutade cup-matchen 2-3 mot storebror Lask Linz men vilken debut för ett namn som låg bakom så mycket av Örgrytes avancemang till allsvenskan den gångna säsongen.

Dahlqvist noterades ifjol för sex mål och tolv assist i superettan.

Hans kontrakt med Blau Weiss i Österrike sträcker sig fram till sommaren 2028.

Se målet nedan.