Paris Saint-Germain franska supercupmästare – i Kuwait

Paris Saint-Germain fortsätter att vinna titlar.

Under torsdagen bärgade blev man franska supercupmästare.

Detta efter att man besegrat Marseille – i Kuwait.

Foto: Alamy

Förra säsongen var ingen dum sådan för Paris Saint-Germain som vann hela sex titlar. Detta i form av den franska ligan, cupen, supercupen samt Champions League, Uefas supercup och Intercontinental Cup.

Nu har man inlett 2026 på bästa möjliga sätt, med ännu en titel.

Under torsdagen ställdes man nämligen mot Marseille i finalen av den franska supercupen. Detta i en match som spelades i Kuwait.

På Jaber Al-Ahmad International Stadium inledde PSG på bästa sätt då Ousmane Dembélé gjorde 1-0 redan efter 13 minuter.

Därefter skulle nästa mål dröja fram till den 76:e minuten, då Mason Greenwood kvitterade matchen från straffpunkten.

Omkring tio minuter senare hade ”OM” vänt på steken när Pierre-Emerick Aubameyang gjorde 2-1. Däremot ville PSG annat och lyckades kvittera i den 95:e minuten, genom Gonçalo Ramos.

Således väntade straffar för att avgöra supercupen, där huvudstadslaget vann och tog sin 14:e supercup-titel i klubbens historia.