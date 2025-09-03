Portugisiska hyllningen till Diogo Jota

Det portugisiska fotbollsförbundet hyllar Diogo Jota.

En tröja gjord av brons pryder nu Portugals landslagsanläggning.

Foto: Alamy

Det var tidigare i somras som fotbollsvärlden nåddes av det tragiska beskedet att Liverpool-stjärnan Diogo Jota, 28, och hans bror André Silva gått bort efter en trafikolycka i Spanien. Sedan dess har fotbollen varit i sorg, och hyllningar från alla världens hörn har strömmat in till den avlidna brödraduon.

Nu har det portugisiska fotbollsförbundet avtäckt en tröja gjord av brons, med Diogo Jotas nummer 21 på ryggen, som kommer att stå på det portugisiska landslagets träningsanläggning. 28-åringens änka, Rute Cardoso, närvarade vid avtäckningsceremonin.

”Inget kan skilja oss åt. För dig, Diogo Jota”, skriver förbundet på X.

𝗡𝗮𝗱𝗮 𝗡𝗼𝘀 𝗣𝗼𝗱𝗲 𝗦𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗿. Por ti, Diogo Jota 🤍 pic.twitter.com/Qy56zijvNP — Portugal (@selecaoportugal) September 2, 2025

Vännen får nummer 21

Ruben Neves, tidigare lagkamrat i Wolverhampton och det portugisiska landslaget och nära vän till Diogo Jota, visade i samband med Portugals landslagssamling upp en personlig hyllning till den avlidne spelaren. På Neves vad syns nu en tatuerad bild av duon kramandes.

Samtidigt får Ruben Neves ta över tröja nummer 21 i det portugisiska landslaget som en sista hyllning av Jota.

– Nummer 21-tröjan kommer att gå till Ruben Neves, för på det sättet kommer det numret att finnas kvar på planen och med oss alla, säger förbundskaptenen Roberto Martinez enligt The Sun.

– Han hade en mycket nära relation med Diogo och är den perfekta personen att representera honom, fortsätter han.