PSG vinner Intercontinental Cup – efter straffdrama

Det krävdes straffläggning för att avgöra FIFA Intercontinental Cup.

Väl där så var det Paris Saint Germain som drog det längsta strået.

Foto: Alamy

Klubblags-VM utökades som bekant till 32 lag denna sommar, men den gamla varianten av turneringen lever vidare under namnet ”FIFA Intercontinental Cup”.

Real Madrid vann den första upplagan under det nya namnet ifjol och ikväll var det dags för årets final där Paris Saint Germain ställdes mot Flamengo.

Det började bäst för den franska klubben och i slutet av den första halvleken kunde man ta ledningen genom Khvicha Kvaratskhelia, en ledning som också stod sig till paus.

Efter en timmes spel tilldömdes dock Flamengo en straff efter VAR-granskning och den straffsparken förvaltades väl av den förre Chelsea-stjärnan Jorginho. 1–1 var ett faktum och så förblev även resultat matchen ut, vilket innebar förlängning.

Även efter förlängningen var resultatet 1–1 så det hela fick avgöras via straffsparkar. Väl där var det Paris Saint Germain som drog det längsta strået.

PSG vann straffläggningen med 2–1 och stor hjälte blev målvakten Matvej Safonov som räddade hela fyra(!) straffar.

FOTNOT: ”FIFA Intercontinental Cup” spelas mellan de olika federationernas Champions League-vinnare.