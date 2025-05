Real Madrid saknar en hel startelva mot Mallorca

Ikväll ställs Real Madrid mot Real Mallorca i den tredje sista La Liga-omgången.

Då kommer fjolårsmästarna med en rejält skadeskjuten trupp.

Faktum är att de kan ställa upp en hel startelva med spelare som är utanför truppen.

Efter 35 omgångar i La Liga befinner sig Real Madrid på en andraplats i La Liga. Till Barcelona, som man föll mot i El Clasico förra veckan, har man sju poäng.



Således är Madrid-klubben i behov av en vinst när man under onsdagskvällen tar emot niondeplacerade Real Mallorca på Bernabeu.



Det är dock inte en hel Real-trupp som tar emot Ö-laget.



Totalt har man hela elva spelare borta med skada eller avstängningar. Detta i form av:



Vinícius Junior, Rodrygo, Lucas Vazquez, Aurelien Tchouameni, Antonio Rüdiger, Eder Militão, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, David Alaba, Andriy Lunin och Brahim Diaz.



Exakt vilket manskap som Carlo Ancelotti ställer på banan ikväll återstår att se.



Matchen har avspark klockan 21.30 svensk tid.

