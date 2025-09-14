Rolfö med debut – när United krossade London City Lionesses

Fridolina Rolfö bytte FC Barcelona mot Manchester United.

Denna söndag gjorde hon debut i sin nya klubb och det blev en rolig sådan.

Manchester United vann nämligen med hela 5–1 mot London City Lionesses.

Foto: Alamy

Svenskmöte i Women’s Super League denna söndag.

London City Lionesses, med Julia Roddar och Kosovare Asllani tog emot Manchester United, med Anna Sandberg och Julia Zigiotti Olme från start och med Fridolina Rolfö på bänken.

Rolfö som bytte FC Barcelona mot Manchester United denna sommar fick i den 77:e minuten hoppa in och göra debut för sin nya klubb.

Hon tackade för förtroendet genom att spela fram till Uniteds sista och femte mål för dagen.

Asllani spelade fram till London Citys tröstmål och även Anna Sandberg stod för en assist denna söndag.