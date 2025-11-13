Roony Bardghji: ”Det var en dröm”

Roony Bardghji fick träna på Camp Nou för första gången,

En speciell upplevelse enligt Barça-svensken.

– Det var speciellt. Det var en dröm. Den är helt magisk, säger han till Expressen.

Foto: Alamy

Barcelonas hemmaarena Camp Nou har renoverats under en längre tid. Ett projekt som skulle vara klart för ett år sedan är fortfarande i gång.

I förra veckan fick det plats drygt 20 000 supportrar när Barcelona tränade på sin hemmaplan för första gången sedan 2023.

För Roony Bardghji, som anslöt till Barça i somras, var det första gången han beträdde planen som spelare.

– Det var speciellt. Det var en dröm. Den är helt magisk. Den är inte ens halvvägs klar men det var ändå speciellt. Många fans var där så det var coolt, säger han till Expressen.

Svensken medger att det finns en viss irritation att renoveringen har dragit ut på tiden och att han ser fram emot att spela matcher där.

– Så klart vill vi det. Vi snackade om det också, så klart vill vi spela där. Det kommer vara speciellt. Men den är snart klar. Jag har bara hört att vi kanske spelar där snart också, även om den inte är fullsatt. Så det ska bli najs.

Bardghji har gjort sju framträdanden i La Liga den här säsongen.



