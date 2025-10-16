Så mycket pengar får svenska lagen

Hammarby och Häcken är vidare till Europa Cup.

Då får svensklagen omkring 770 000 kronor var.

Foto: Bildbyrån/Alamy

Under torsdagskvällen tog sig både Hammarby och BK Häcken vidare till åttondelsfinal i den nya Uefa-turneringen Europa Cup. ”Bajen” tog sig till avancemang efter ett kryss i returmötet med norska Brann, efter en övertygande hemmaseger i det hemmamötet i förra veckan. Samtidigt vann Häcken med 3–1 mot polska Katowice och vann dubbelmötet med totalt 7–1.

Avancemanget betyder att Hammarby och Häcken tilldelas omkring 770 000 kronor var i prispengar.

Svensklagens motstånd i åttondelsfinalen lottas i morgon, fredag, klockan 13:00. Då lottas även hela slutspelet.