Så mycket pengar får svenska lagen
Hammarby och Häcken är vidare till Europa Cup.
Då får svensklagen omkring 770 000 kronor var.
Under torsdagskvällen tog sig både Hammarby och BK Häcken vidare till åttondelsfinal i den nya Uefa-turneringen Europa Cup. ”Bajen” tog sig till avancemang efter ett kryss i returmötet med norska Brann, efter en övertygande hemmaseger i det hemmamötet i förra veckan. Samtidigt vann Häcken med 3–1 mot polska Katowice och vann dubbelmötet med totalt 7–1.
Avancemanget betyder att Hammarby och Häcken tilldelas omkring 770 000 kronor var i prispengar.
Svensklagens motstånd i åttondelsfinalen lottas i morgon, fredag, klockan 13:00. Då lottas även hela slutspelet.
