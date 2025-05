Salah prisas som säsongens spelare i Premier League

Han har vunnit ligatiteln och smällt in 28 mål i Premier League.

För det tilldelas Mohamed Salah priset som säsongens spelare – för andra gången.

Det meddelar ligan under lördagen.

Det återstår en omgång av världens bästa liga, Premier League. Sedan ett par omgångar tillbaka står det dock klart att Liverpool kommer att lyfta titeln under morgondagen då man tar emot Crystal Palace på Anfield.



En av ”The Reds”, och hela världens, bästa spelare har varit Mohamed Salah. Egyptiern leder inte bara skytteligan med sina 28 mål utan hela poängligan med sina 18 assist på det.



Under lördagen står det också klart exakt hur bra Salah är i Premier League. Detta då han har utsetts till den bästa spelaren i hela serien.



Detta är andra gången 32-åringen mottaget priset vilket innebär att han blir den femte spelaren någonsin att göra det. Detta tillsammans med spelare som Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Nemanja Vidic och Kevin de Bruyne.



De andra spelarna som var nominerade till priset denna säsong var: Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Morgan Gibbs-White, Chris Wood, Alexander Isak, Bryan Mbeumo och Declan Rice.

It had to be him…

Mohamed Salah is your @EASPORTSFC Player of the Season 🏆@LFC | @MoSalah pic.twitter.com/pY8pEjCruq

— Premier League (@premierleague) May 24, 2025