Saudiska ligan slår tillbaka mot Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo spelvägrar i Saudiarabien.
Nu svarar ligaorganisationen SPL på portugisens agerande.
– Ingen individ, oavsett dennes betydelse, fattar beslut utanför sin klubb, säger en talesperson till BBC.
Cristiano Ronaldo är missnöjd. Portugisen anser att Saudiarabiens statliga investeringsfond PIF inte är rättvis och inte gynnar hans klubb Al Nassr likt konkurrenterna. Missnöjet har renderat i att stjärnan valt att spelvägra.
Nu svarar en talesperson till den saudiska ligaorganisationen SPL på Ronaldos agerande.
– Cristiano har varit fullt engagerad i Al Nassr sedan han anlände och har spelat en viktig roll i klubbens tillväxt och ambition, säger talespersonen till BBC och tillägger:
– Men ingen individ – oavsett dennes betydelse – fattar beslut utanför sin klubb.
Enligt portugisiska A Bola har Ronaldo varit öppen för att lämna Al Nassr till följd av händelsen. 41-åringen uppges ha en utköpsklausul på 50 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 526 miljoner kronor.
Kontraktet med Al Nassr sträcker sig till 2027.
