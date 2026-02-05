Saudiska ligan slår tillbaka mot Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo spelvägrar i Saudiarabien.

Nu svarar ligaorganisationen SPL på portugisens agerande.

– Ingen individ, oavsett dennes betydelse, fattar beslut utanför sin klubb, säger en talesperson till BBC.

Foto: Bildbyrån

Cristiano Ronaldo är missnöjd. Portugisen anser att Saudiarabiens statliga investeringsfond PIF inte är rättvis och inte gynnar hans klubb Al Nassr likt konkurrenterna. Missnöjet har renderat i att stjärnan valt att spelvägra.

Nu svarar en talesperson till den saudiska ligaorganisationen SPL på Ronaldos agerande.

– Cristiano har varit fullt engagerad i Al Nassr sedan han anlände och har spelat en viktig roll i klubbens tillväxt och ambition, säger talespersonen till BBC och tillägger:

– Men ingen individ – oavsett dennes betydelse – fattar beslut utanför sin klubb.

Enligt portugisiska A Bola har Ronaldo varit öppen för att lämna Al Nassr till följd av händelsen. 41-åringen uppges ha en utköpsklausul på 50 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 526 miljoner kronor.

Kontraktet med Al Nassr sträcker sig till 2027.