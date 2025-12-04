Se hit, Mbappé – nu jämförs du med ”Fenômeno”

Kylian Mbappé fortsätter att göra succé i Real Madrid.

Efter dubbla mål borta mot Athletic Club i går kväll jämförs han nu med självaste ”Fenômeno”, brassen Ronaldo.

Foto: Alamy/ Bildbyrån

Han leder Champions Leagues skytteliga med sina nio mål, La Ligas skytteliga med sina 16 baljor – sju fler än tvåan Robert Lewandowski.

Kylian Mbappé går mot en monstersäsong i Real Madrid.

I går kväll bjöd fransmannen på show borta mot Athletic Club.

Tidigt i matchen sprang sig Mbappé loss, snurrade upp baskernas försvar och dundrade in 1-0.

Strax före paus nickade han fram till Eduardo Camavingas 2-0-mål innan han själv i upptakten av andra halvlek laddade bössan från distans och sköt 3-0 – vilket också blev slutresultatet.

Efter solomålet som betydde 1-0 hyllas nu Mbappé stort i spansk press – där han jämförs med förre brasilianska världsstjärnan Ronaldo ”Fenômeno” som bekant spelade i Real Madrid mellan 2002 och 2007.

”Ronaldo Nazário har återvänt”, skriver Tomás Roncero, biträdande direktör på stora tidningen Diario AS.

Kollegan på samma Madridbaserade tidning som även arbetar på radiokanalen Caderna SER, Álvaro Benito, är också inne på Ronaldo-spåret när det kommer till Mbappés insats på San Mamés.

”Jag har inte sett de där löpningarna sedan Ronaldo Nazário”, konstaterar Benito.

Ronaldo Luís Nazário de Lima gjorde 83 mål på 127 matcher i Real Madrid-tröjan.