TV: Semenyo målskytt i Citys kross mot Exeter – vann med 10-1(!)

Nyförvärvet Antoine Semenyo fick en drömstart i Manchester City när han både noterades för assist och mål i FA-cupmötet med Exeter.

City vann med hela 10-1.

Antoine Semenyo kastades rakt in i startelvan efter sin uppmärksammade flytt från Bournemouth – och levererade omgående.



Manchester City tog tidigt grepp om FA-cupmatchen mot Exeter på Etihad Stadium och gick till paus med en klar 4–0-ledning.

I den andra halvleken fortsatte målkalaset. Rico Lewis ökade på till 5–0 efter ett inlägg från Semenyo, som kort därefter själv skrev in sig i målprotokollet. Yttern skar in från vänsterkanten och placerade säkert in 6–0 – hans första mål i Citytröjan.



Han byttes ut i den 64:e minuten och inhopparen Jeremy Doku hann bara vara på plan i drygt tio minuter innan han stod för en assist fram till Reijnders som satte 7-0 för City.



Det tog inte slut där. Målen fortsatte komma – O’Reilley, McAidoo och Lewis gjorde ytterligare tre mål.

Exeter fick in ett tröstmål och matchen slutade 10-1.

Manchester City vann komfortabelt och Semenyo fick en succéartad start i sin nya klubb.



Startelvor:

Manchester City: Trafford – Lewis, Khusanov, Alleyne, Aké – McAidoo, Reijnders, Rodri, Cherki, Semenyo – Haaland.

Exeter: Whitworth – Turns, Fitzwater, Woodhouse – Niskanen, Brierley, Doyle-Hayes, Oakes – Cole, Aitchinson – Wareham.