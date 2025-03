Sergio Ramos slog till igen – firade som Ronaldo

Tre matcher, två mål.

Sergio Ramos facit i sin nya klubb är inte helt dumt.

Efter gårdagens mål med huvudet firade 38-åringen – som Cristiano Ronaldo.

Efter ett halvår utan klubb valde Sergio Ramos, 38, att skriva på för mexikanska Club de Futbol Monterrey.



Detta i en övergång som sägs ha gjort mittbacken till ligans mest välbetalda spelare.



Sedan spanjoren anslöt till ”Rayados” har laget spelat nio matcher. Ramos har deltagit i tre av dessa.



I hans andra match för klubben, för en vecka sedan, slog han till med sitt första mål i 4-2-segern mot Santos Laguna.



Under söndagens bortamatch mot Cruz Azul var det dags igen.



Tolv minuter in i matchen stormade mittbacken in i straffområdet på en hörna och prickade in matchens första mål med huvudet.



Firandet var det heller inget fel på när han gjorde en ”Cristiano Ronaldo” och sedan pekade på sitt tröjnamn.



Portugisen valde sedan att hylla sin gamla lagkamrat i Real Madrid genom att kommentera applåd-emojis och en gråtskratt-emoji på Instagram.



Matchen mellan Cruz Azul och ”Rayados” slutade till sist oavgjort. Efter elva ligaomgångar befinner sig Ramos nya klubb på en niondeplats i den inhemska ligan.



Ramos har kontrakt till och med slutet av 2025.