Simeones attack mot Real-stjärnan: ”Du kommer bli utsparkad”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Det var het stämning under gårdagens Madrid-derby, framförallt mellan Diego Simeone och Vinicius Junior.
Atletico Madrid-tränaren ska även ha gått till attack mot Real-stjärnan under matchen.
– Du kommer att bli utsparkad av Florentino Perez, ska Simeone ha sagt till Vinicius Junior enligt bland annat Marca.
Real Madrid är klara för final i den spanska supercupen efter ett rafflande och dramatiskt derby mot stadsrivalen Atletico Madrid.
2–1 blev segersiffrorna och under hela matchen var det het stämning på planen.
Real Madrid-stjärnan Vinicius Junior och Atletico Madrid-tränaren Diego Simeone rök ihop vid flera tillfällen och Simeone ska även ha gått till attack mot Vinicius under matchen.
– Du kommer att bli utsparkad av Florentino Perez (Real Madrids president). Kom ihåg vad jag säger till dig, ska argentinaren ha sagt enligt bland annat Marca.
Attacken från Atletico-tränaren mot Vinicius Junior var inte något som uppskattades av Real Madrids tränare Xabi Alonso.
– Jag gillade inte det, jag såg Simeone säga något till Vinicius, och för mig går det emot den respekt man bör ha för motståndaren.
– Du kan inte bara göra vad du vill, säger Real Madrid tränaren.
Finalen i supercupen går av stapeln på söndag.
Den här artikeln handlar om: