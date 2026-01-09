Simeones attack mot Real-stjärnan: ”Du kommer bli utsparkad”

Det var het stämning under gårdagens Madrid-derby, framförallt mellan Diego Simeone och Vinicius Junior.

Atletico Madrid-tränaren ska även ha gått till attack mot Real-stjärnan under matchen.

– Du kommer att bli utsparkad av Florentino Perez, ska Simeone ha sagt till Vinicius Junior enligt bland annat Marca.

Foto: Bildbyrån

Real Madrid är klara för final i den spanska supercupen efter ett rafflande och dramatiskt derby mot stadsrivalen Atletico Madrid.

2–1 blev segersiffrorna och under hela matchen var det het stämning på planen.

Real Madrid-stjärnan Vinicius Junior och Atletico Madrid-tränaren Diego Simeone rök ihop vid flera tillfällen och Simeone ska även ha gått till attack mot Vinicius under matchen.

– Du kommer att bli utsparkad av Florentino Perez (Real Madrids president). Kom ihåg vad jag säger till dig, ska argentinaren ha sagt enligt bland annat Marca.

Attacken från Atletico-tränaren mot Vinicius Junior var inte något som uppskattades av Real Madrids tränare Xabi Alonso.

– Jag gillade inte det, jag såg Simeone säga något till Vinicius, och för mig går det emot den respekt man bör ha för motståndaren.

– Du kan inte bara göra vad du vill, säger Real Madrid tränaren.

Finalen i supercupen går av stapeln på söndag.