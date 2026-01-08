Real Madrid derbysegrare i supercupen – El Clásico väntar

Real Madrid har tagit sig till final i den spanska supercupen.

Detta efter att man derbybesegrat Atletico Madrid.

Nu väntar ett El Clásico mot FC Barcelona i finalen.

Foto: Alamy

Under onsdagen krossade FC Barcelona Athletic Club med hela 5-0 i den första semifinalen av den spanska supercupen. Detta i en match där svenska Roony Bardghji stod för två assist och ett mål.

Idag, torsdag, var det dags för den andra semifinalen. I denna ställdes de två huvudstads-klubbarna Atletico Madrid och Real Madrid mot varandra på King Abdullah Sports City i Saudiarabien.

Då inledde ”Los Blancos” klart bäst när Federico Valverde dundrade in en frispark från distans redan efter två minuter.

I den andra akten skulle också Real Madrid utöka sin ledning. Detta efter att Rodrygo hittat nätat tio minuter in i halvleken.

Tre minuter senare reducerade Atletico till 1-2 genom norska Alexander Sørloth. Närmare än så skulle man dock inte komma och finalbiljetten delades således ut till Real Madrid.

I finalen väntar alltså ett El Clásico mot FC Barcelona. Den matchen spelas på söndag, klockan 20.00 svensk tid.