Foto: Bildbyrån

Skrällen: Marocko vann U20-VM – besegrade Argentina

Marocko vann U20-VM och kan nu titulera sig världsmästare.
Det efter att ha besegrat Argentina i finalen.

251020 Fotboll, VM Soccer Football - FIFA U-20 World Cup - Final - Argentina v Morocco - Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos, Santiago, Chile - October 19, 2025 Morocco players celebrate with the trophy after winning the FIFA U-20 World Cup REUTERS/Pablo Sanhueza
Foto: Bildbyrån

Under natten till måndagen spelades finalen i U20-VM i Chile, där Argentina ställdes mot Marocko.

Trots att Argentina gick in i matchen som favoriter var det Marocko som stod som segrare. Tvåmålsskytten Yassir Zabiri blev stor matchhjälte när nordafrikanerna vann med 2–0 och därmed säkrade landets första titel i turneringen.

Argentina, som är det mest framgångsrika laget i U20-VM:s historia, står kvar på sex guld totalt.

I bronsmatchen tog Colombia hand om medaljen efter att ha besegrat Frankrike med 1–0.

