Smilla Holmberg tvåmålsskytt: ”Fantastiskt”

Arsenal vann med 7-0 över Leicester City under onsdagen.

Högerbacken Smilla Holmberg stod för två mål och en assist.

Inför matchen mot Leicester City väntade Smilla Holmberg fortfarande på sitt första mål för Arsenal. Efter en havltimme var jakten över.

Högerbackens fullträff innebar 2–0 och bara några minuter in i den andra halvleken satte högerbacken sin andra fullträff. Svensken stod även för en assist till Leah Williamsons 7–0-mål, vilket blev slutresultatet.

– Det är fantastiskt. Det är alltid härligt att spela inför den här arena. Jag är väldigt tacksam, säger Holmberg till Sky Sports efter matchen.

Resultatet innebär att Arsenal har åtta poäng upp till serieledarna Manchester City, som har två matcher mer spelade än Londonlaget.

– Alla matcher är viktiga nu. Det finns bara stor matcher när du spelar för Arsenal. Vi ville visa energi från första stund, säger Holmberg angående titelstriden.

Arsenals andra svensk Stina Blackstenius stod även hon för två mål. Men det var Smilla Holmberg som fick motta priset för matchens lirare.