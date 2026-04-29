Smilla Holmbergs stora succé i krossen

Arsenal tog emot Leicester i Womens Super Leauge under onsdagen.

Då hade Stina Blackstenius och Smilla Holmberg en succédag på jobbet.

Leicester tog emot Arsenal i WSL under onsdagen. Då hade gästerna lekstuga.

Norskan Frida Maanum slog till med matchens första mål och sedan kunde Smilla Holmberg utöka ledningen till 2–0. Det blev hennes första mål för Arsenal i ligan.

– En oklanderlig förstatouch av Holmberg och sedan ett bra avslut, sa förre Liverpool-forwarden Courtney Sweetman-Kirk enligt BBC.

Smilla Holmberg, has ice running through her veins

Precis innan halvtidsvilan kunde Stina Blackstenius göra både 3-0 och 4-0 vilket gav hemmalaget ett ointagligt grepp om matchen.

– Det är ett riktigt bra avslut av Stina Blackstenius, säger Courtney Sweetman-Kirk, tidigare Liverpool-anfallare i Sky Sports.

I andra halvlek kunde Smilla Holmberg slå till igen. Hon kunde styra in 5–0 efter en assist av Olivia Smith.

I den 55:e minuten gjorde Mariona Caldentey 6-0, innan Leah Williamson, med en assist av Smilla Holmberg fastställde slutresultatet till 7-0 senare i matchen.

Arsenal tog därmed tre viktiga poäng i jakten på ligatiteln.

Startelvor:

Arsenal: van Domselaar – Fox, Codina, McCabe, Hinds – Little, Pelova – Holmberg, Maanum, Smith – Blackstenius

Leicester: Clark – Mayling, Ale, Kees, Thibaud, Neville – Cain, Tierney, van Egmond, McLoughlin – O’Brien