Stahres Stabaek nära nytt kontrakt – föll ihop på stopptid

Mikael Stahres Stabaek var bara minuter från att säkra ett nytt kontrakt.

Då föll man ihop och tappade ledning till förlust på stopptid.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagskvällen ställdes Mjøndalen IF mot Stabaek i den norska andraligan.

Då såg Mikael Stahres bortalag ut att säkra ett nytt kontrakt i OBOS-ligaen nästa säsong.

Med 90 minuter på klockan ledde man nämligen med 2-1. Sex minuter senare hade Mjøndalen gjort två mål och Stabaek tappat segern som hade säkrat kontraktet.

Med två omgångar kvar att spela har Stahres Stabæk, som är på tiondeplats i serien, en stor chans att hålla sig kvar. Detta då man har fyra poäng ner till Moss som är på 14:e-plats, vilket innebär kvalplats.

Kvar att möta för Stabaek är tabellsexan Lyn hemma samt serieledaren Lillestrøm borta.