Stahres Stabaek nära nytt kontrakt – föll ihop på stopptid
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Mikael Stahres Stabaek var bara minuter från att säkra ett nytt kontrakt.
Då föll man ihop och tappade ledning till förlust på stopptid.
Under onsdagskvällen ställdes Mjøndalen IF mot Stabaek i den norska andraligan.
Då såg Mikael Stahres bortalag ut att säkra ett nytt kontrakt i OBOS-ligaen nästa säsong.
Med 90 minuter på klockan ledde man nämligen med 2-1. Sex minuter senare hade Mjøndalen gjort två mål och Stabaek tappat segern som hade säkrat kontraktet.
Med två omgångar kvar att spela har Stahres Stabæk, som är på tiondeplats i serien, en stor chans att hålla sig kvar. Detta då man har fyra poäng ner till Moss som är på 14:e-plats, vilket innebär kvalplats.
Kvar att möta för Stabaek är tabellsexan Lyn hemma samt serieledaren Lillestrøm borta.
Den här artikeln handlar om: