Stina Blackstenius målskytt i Londonderbyt
Följ Fotbolldirekt på
Google news
London City Lionesses och Arsenal möttes i ett Londonderby under söndagen.
Samtliga svenskar startade på bänken men Blackstenius blev inbytt och hjälte.
London City Lionesses tog emot Arsenal under söndagen. Så startade samtliga fyra svenskor på bänken under söndagens derby. Julia Roddar och Kosovare Asllani i LCL och Smilla Holmberg och Stina Blackstenius i Arsenal.
I första halvlek kunde Olivia Smith ge gästerna ledningen och sedan blev Blackstenius blev inbytt efter timmen spelad och kvarten senare utökade gjorde hon målet som innebar 2-0.
Smilla Holmberg blev kvar på bänken men övriga svenskor fick speltid
Arsenal ligger på fjärde plats i WSL, London City Lionesses ligger sjua.
Den här artikeln handlar om: